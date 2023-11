USNCG: Proglašenje najboljih 22. decembra u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Svečanost proglašenja najboljeg crnogorskog sportiste biće održana 22. decembra u Nikšiću, saopšteno je iz Udruženja sportskih novinara Crne Gore (USNCG).

Udruženje će, osim najboljem sportisti Crne Gore, dodijeliti i nagrade najboljem sportskom novinaru, dopisniku i mladom novinaru u 2023. godini.

Najavljeno je da će Udruženje dodijeliti i priznanje Ranko Jovović u znak sjećanja na doajena crnogorskog sportskog novinarstva.

“Na tako rano objavljivanje datuma održavanja ceremonije odlučili smo se kako ne bi došli u situaciju da se preklapamo sa ostalim institucijama koje organizuju slične manifestacije, ali i iz razloga da sportisti i naše kolege novinari razmišljaju o finišu kalendarske godine”, kazao je predsjednik USNCG Veselin Drljević.

Svečanost proglašenja biće upriličena na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, u 11 sati.

Prošle godine najbolji sportista Crne Gore bio je automobilista Vasilije Jakšić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS