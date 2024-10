Ulcinj najbolji u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Ulcinja osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu međunarodnog turnira Kolašinski pobjednik.

Ulcinj je nastup u Kolašinu završio sa 16 zlatnih i po dvije srebrne i bronzane medalje.

Kao drugoplasirani završio je Omladinac sa osam zlatnih, pet srebrnih i devet bronzanih odličja.

Pobjedničko postolje kompletirao je Šamoion iz Nikšića sa osam zlatnih, dvije srebrne i jednom bronzanom medaljom.

Na četvrtom mjestu završila je Iskra (6 z, 6 s i 5b), peto mjesto zauzeli su Potoci (6z,3s,4b), a šesto Panter (6z,1s,4b).

Domaći Gorštak, čiji rezultati nijesu računati za generalni plasman, osvojio je 12 zlatnih, dvije srebrne i osam bronzanih medalja.

Turnir u Kolašinu okupio je 340 takmičara iz 32 kluba.

