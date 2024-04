Ubjedljiv trijumf Podgorice

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice pobijedili su večeras u Podgorici novosadsku Vojvodinu 98:80 (25:25, 22:21, 22:15 i 29:19), u prvom meču polufinala ABA Druge lige.

Podgorički tim stekao je, uoči revanša u Novom Sadu, 18 poena prednosti.

Domaćin je sredinom treće četvrtine prvi put stekao dvocifrenu prednost (62:51), koju je u nastavku uspio da uveća.

Najefikasniji u pobjedničkom ti mu bio je Dajlen Kunc sa 26, Vječeslav Petrov je ubacio 17, a poen manje Filip Anđušić.

U ekipi iz Novog Sada najbolji je bio Vasilije Vučetić sa 13, dok je Zoran Nikolić meč završio sa 11 poena.

Revanš u Novom Sadu jna programu je 2. maja u Novom Sadu.

U drugom polufinalu rivali su MZT Skoplje i Spartak iz Subotice.

