Ubjedljiv trijumf košarkašica Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa ostvarile su pobjedu na startu finala plej-ofa Prve A crnogorske lige.

Budućnost je danas u Bemaks areni, u prvom meču, savladala Podgoricu 88:68.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Zorana Radonjić sa 15, Ksenija Šćepanović postigla je 14, a po poen manje Dragana Živković i Anastasija Drobnjak.

U ekipi Podgorice najbolja je bila Nikolina Ilić sa 16 koševa.

U finalu igra se na dvije pobjede, a naredni meč na programu je u ponedjeljak.

Budućnost igra za 15. titulu prvaka, 11. uzastopnu, a 13. od obnove nezavisnosti.

Bile su šampionke i 2007. i 2008. godine.

Podgorica nema trofej, a treći put uzastopno je u finalu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS