Ubjedljiv trijumf košarkašica Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas u Podgorici ekipu Banovića 86:60, u utakmici četvrtog kola WABA lige.

Podgorički tim opravdao je ulogu favorita i zadržao maksimalan učinak i poslije četvrtog kola.

Budućnost je, nakon slabije prve četvrtine, do polovine meča stekla ubjedljivu prednost, koju je do kraja uspjela i da uveća.

Najefikasnija u pobjendičkom timu bila je Marija Leković sa 18, Višnja Stefanović je ubacila 15, Zorana Radonjić 13, a poen manje Dragana Živković.

U ekipi Banovića, koja je doživjela drugi poraz, bolje od ostalih bile su Milica Dragičević i Alija Danem sa po 18 koševa.

