Ubjedljiv trijumf crnogorskih košarkaša

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici selekciju Bosne i Hercegovine (BiH) 88:69, na startu drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Crnogorski košarkaši upisali su ukupno peti kvalifikacioni trijumf i napravili veliki korak ka plasmanu na šampionat.

Selekcija BIH je samo u prvoj četvrtini bila ravnopravan rival, povela je na startu 2:0, vodila je 8:6 i 13:11, kada je i posljednji put bila u vođstvu.

Crnogorski košarkaši su do polovine meča stekli prednost od 15 (41:26), razlika je u 22. iznosila 18 (47:29), a u 26. minutu 22 poena (57:35), čime su praktično već tada riješili pitanje pobjednika.

Istu prednost imali su i u samom finišu (86:64, 88:66).

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Vladimir Mihalović sa 20, Petar Popović i Kendrik Peri dodali su po 15, dok je Bojan Dubljević meč završio sa 12 poena.

U selekciji BIH najbolji je bio Džon Robertson sa 20, Džanan Musa ubacio je 19, a Jusuf Nurkić 13 poena.

Pobjedu u K grupi ostvarila je i Litvanija, koja je u Sombatelju slavila protiv Mađarske 88:78.

Za večeras je zakazan i duel Francuske i Češke.

Crna Gora će u narednom kolu, 27. avgusta u Kaunasu, igrati sa Litvanijom.

