Ubjedljiv trijumf Budućnost Volija u Čačku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Čačku ekipu Borca 86:67, u utakmici desetog kola Admiralbet ABA lige.

To je sedmi trijumf podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i tri poraza.

Budućnost je odigrala dobar meč u Čačku, a pitanje pobjednika riješila je u trećoj četvrtini koju je dobila 30:15.

Podgorički tim u posljednjem dijelu imao je i 24 poena prednosti (83:59).

Najkefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džakori Vilijams sa 15, Vladimir Mihailović ubacio je 12, a poen manje Petar Popović.

U ekipi Borca najbolji je bio Danilo Tasić sa 22 koša.

Ubjedljiv poraz upisali su košarkaši Mornara u Laktašima od Igokee 84:64.

SC Derbi će u ponedjeljak ugostiti Megu.

