Ubjedljiv trijumf Budućnost Volija protiv Borca

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici čačanski Borac 100:79, u utakmici 23. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je upisala deseti uzastopni, ukupno 18. trijumf ove sezone.

Podgorički tim, koji je ubjedljivo dobio i prvi međusobni duel u Čačku 86:67, pitanje pobjednika riješio je u trećoj četvrtini koju je dobio 32:17 i uoči posljednjih deset minuta stekao 22 poena prednosti (76:54).

Razlika je početkom posljednjeg dijela iznosila i 29 poena (87:58).

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Kenan Kamenjaš sa 17, dok su po poen manje ubacili Kevin Ferel i Nikola Tanasković.

U čačanskom timu najbolji je bio Jej Von Frenlin sa 24 koša.

