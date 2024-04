Ubjedljiv trijumf Budućnost Volia protiv Zadra

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija ostvarili su pobjedu na startu četvrtfinalne serije plej-ofa ABA lige.

Budućnost je večeras u Podgorici savladala Zadar 100:69 i povela 1:0 u četvrtfinalu.

Pitanje pobjednika riješila je u trećoj četvrtini, nakon koje je razlika iznosila 25 poena (76:51).

Prednost domaćina iznosila je i 35 poena (100:65) početkom posljendjeg minuta.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kevin Ferel sa 17, Nikola Tanasković ubacio je 15, Flečer Megi 12, dok je Kenan Kamenjaš meč završio sa po deset poena i skokova.

U ekipi Zadra najbolji je bio Marko ramljaks a 14, dok su po poen manje ubacili Lovro Mazalin i Dario Drežnjak.

Najkorisniji igrač ligaškog dijela, Luka Božić meč je završio sa dva poena.

U plej-ofu igra se na dvije pobjede.

Naredni meč na programu je u petak u Zadru.

