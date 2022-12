Ubjedljiv poraz SC Derbija u Železniku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Železniku od FMP Meridiana 90:73, u utakmici 12. kola Admiralbet ABA lige.

To je osmi poraz podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, u kojoj ima i četiri trijumfa.

Domaćin je opravdao ulogu favorita, u trećoj četvrini stekao je dvocifrenu prednost, koja je polovinom posljednjeg dijela iznosila i 23 poena (85:62).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Trent Frejzer sa 17, dok su po 13 dodali Beu Bič i Ebuka Izundu.

U podgoričkoj ekipi najbolji je bio Nikola Pavlićević sa 17 koševa.

Budućnost Voli će u nedjelju, u 16 sati i 30 minuta, ugostiti Megu, dok će Mornar Barsko zlato u utorak u Ljubljani igrati sa Cedevita Olimpijom.

