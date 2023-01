Ubjedljiv poraz rukometašica Budućnost Bemaksa u Bukureštu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u Bukureštu od Rapida 39:29 (17:12), u utakmici desetog kola EHF Lige šampiona.

To je peti poraz podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i četiri trijumfa i remi.

Rapid je pred svojim navijačima opravdao ulogu favorita, u finišu prvog poluvremena stekao je prednost od pet golova (17:12), a već početkom nastavka riješio sve dileme oko pobjednika.

Prednost je u 44. prvi put bila dvocifrena (27:17), a razlika od deset golova bila je ujedno i najveća na utakmici.

Budućnost je samo u prviom poluvremenu bila ravnopravna, iako je u samo finišu tog dijela meča dozvolila rivalu da sa tri vezna pogotka dođe do vođstva od 17:12.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Estavana Polman sa šest pogodaka.

U podgoričkoj ekipi najbolja je bila Ivana Godeč sa osam golova i bez promašaja, Milena Raičević je postigla sedam, a gol manje Matea Pletikosić.

Budućnost Bemaks će biti gost i u narednom kolu, 15. januara, ekipi Meca.

