Ubjedljiv poraz omladinske fudbalske reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podgorici, u prijateljskom meču, od Bosne i Hercegovine (BIH) 3:0.

BIH je povela već u četvrtom minutu, golom Ermina Mahmića.

U finišu prvog poluvremena, preciznim udarcem Muhameda Bejdića sa ivice šesnaesterca.

Konačan rezultat postavio je Kenan Muharemović efektnim golom glavom u 83. minutu.

Selektor Goran Perišić kazao je da je crnogorska selekcija nastupila bez deset standardnih igrača, navodeći da je želio da pruži šansu momcima koji su ranije imali manju minutažu.

“Evidentno je da su nam mnogo nedostajali igrači koji nijesu igrali. Rano smo primili gol, to nas je sasjeklo, dok je protivnik bio bolji, brži, agresivniji i zasluženo je pobijedio. Imamo dan da se odmorimo i spremimo za drugi meč, nadam se da ćemo ispraviti neke stvari i smanjiti broj grešaka”, kazao je Perišić.

Novi duel na programu je u četvrtak (19.30) na Trening kampu FSCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS