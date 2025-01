Ubjedljiv poraz Mornara u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su danas u Ljubljani od Cedevita Olimpije 114:72, u utakmici 18. kola Admiralbet ABA lige.

Domaćin je sve dileme riješio već u prvu četvrtini koju je dobio 38:18.

Domaći sastav do 11. pobjede vodio je Gregor Glas sa 20, dok je Brajton Lemar ubacio 14 poena.

U ekipi iz Bara bolji od ostalih bio je Čiko Karter sa 17 koševa.

