Ubjedljiv poraz košarkaša Mornar Barskog zlata

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Baru od Crvene zvezde 110:69, u utakmici 17. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim je upisao deseti uzatopni, ukupno 16. poraz i ostao na začelju tabele.

Crvenu zvezdu do pobjede, 14. ove sezone, vodio je Azeja Kenan sa 17 poena.

U ekipi iz Bara dvocifreni su bili Čiko Karter sa 17 i Lovro Buljević sa 14 poena.

Ostala dva crnogorska predstavnika u regionalnom takmičenju, Budućnost Voli i C Derbi, ostvarili su pobjede u ovom kolu.

Budućnost je u subotu kao gost savladala Split 83:48, dok je SC Derbi pred svojim navijačima slavio protiv Cibone 101:86.

