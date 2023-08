Ubjedljiv poraz crnogorskih košarkaša

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je na startu Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina u Skoplju.

Crnogorski košarkaši izgubili su danas u prvom kolu A grupe od Slovenije 84:67 (29:12, 19:19, 21:16 i 15:20).

Izabranici Petra Jovanovića nijesu uspjeli da ozbiljnije ugroze rivala, koji je početkom posljednjeg dijela meča imao i 25 poena prednosti (72:47, 74:49).

Sloveniju su do pobjede vodili Jan Lazarevski i Mark Morano Mahmutović sa po 19 poena.

U crnogorskoj selekciji najbolji je bio Vladimir Komnenović sa 25 koševa.

Crna Gora će u drugom kolu, sjutra u 21 sat, igrati sa Italijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS