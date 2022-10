U subotu startuje Kup Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Kup Crne Gore za vaterpoliste zvanično će početi u subotu, a igraće se šest kola, po sistemu svako sa svakim, kući i na starni, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Najbolje dvije ekipe, nakon ligaškog dijela takmičenja i šest odigranih kola, igraće finale za trofej Kupa Crne Gore.

Ostale dvije ekipe boriće se za treće mjesto.

U prvom kolu, u subotu, rivali će biti Primorac i Budvanska rivijera Budva (18.00), odnosno Kataro i Jadran (20.00).

Trofej brani Primorac, koji je prošlog decembra u finalnom meču savladao Jadran 10:9 i nakon 12 godina drugi put u klupskoj istoriji osvojio Kup Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS