U novom sazivu 91 delegat

Podgorica, (MINA) – U novom sazivu Skupštine Košarkaškog saveza biće ukupno 91 delegat, saopšteno je nakon sjednice.

Navodi se da će novi saziv imati priliku da bira novog predsjednika Skupštine.

Dosadašnji predsjednik Skupštine Radoslav Jovanović zahvalio se delegatima na saradnji i uspješnom radu u minulom periodu.

Na sjednici su bila prisutna 53 od 84 delegata, koji su jednoglasno usvojili dnevni red, izbor radnih tijela, a zatim i verifikovali izbor novih delegata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS