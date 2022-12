U nedjelju veliki međunarodni karate turnir

Podgorica, (MINA) – Karate klub Budućnost će, povodom 19. decembra – Dana oslobođenja Podgorice, organizovati veliki međunarodni turnir i obilježiti brojne jubileje značajne za istoriju kluba i crnogorskog karatea, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Tradicionalni, 43. Kup oslobođenja Podgorice – Trofej Bemaks, biće održan u nedjelju u dvorani Morača.

Najavljeno je da će u okviru manifestacije biti obilježeno 55 godina postojanja kluba, 20 godina od osvajanja Kupa evropskih šampiona i 15 od prve medalje za nezavisnu Crnu Goru na seniorskom prvenstvu Evrope u Bratislavi.

Biće obilježeno i deset godina od osvajanja titule Univerzitetskog prvaka svijeta u borbama i srebrne medalje u katama na Univerzitetskom prvenstvu svijeta u Bratislavi.

Najavljeno je da će klub, osim osvajačima medalja, prigodnu plaketu zručiti režiseru filma Put prazne šake Milošu Todoroviću, doajenima sportskog novinarstva i sponzorima koji su podržali aktivnosti kluba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS