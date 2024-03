U nedjelju podgorički ultramaraton

Podgorica, (MINA) – Međunarodni ultramaraton na 50 kilometara, Montenegro 2024, biće održan u nedjelju u Podgorici, najavili su organizatori.

Podgorički ultramaraton održava se 25. put, a ultramaratonci će i ove godine trčati ulicom Crnogorskih serdara, pored brda Ljubović.

Kružna staza duga je kilometar.

Vremenski limit za takmičenje je ograničen na šest sati, pa će zvaničan rezultat važiti samo onim takmičarima koji 50 kilometara pređu za to vrijeme.

Ultramaraton će biti i zvanično prvenstvo Crne Gore, a održava se u okviru manifestacije Dan trčanja Podgorice.

U okviru te manifestacije predviđene su i trke zadovoljstva na tri, pet, deset i 21 kilometar.

Saopšteno je i da će trke na pet i deset kilometara biti i zvanično prvenstvo Crne Gore na cesti.

Prijavljeno je više od 200 atletičara iz deset država, od kojih će se njih 40 boriti za prvaka Crne Gore.

Tehnički organizator manifestacije je ATK Podgorički maraton, u saradnji sa Atletskim savezom Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih.

Start manfestacije planiran je za deset sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS