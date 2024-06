Turska pobijedila Gruziju

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Turske pobijedili su večeras u Dortmundu selekciju Gruzije 3:1, u utakmici prvog kola F grupe Evropskog fudbalskog prvenstva u Njemačkoj.

Turska je povela golom Mereta Muldura u 26. minutu.

Debitant na šampionatu Evrope poravnao je u 32. minutu golom Žorža Mikautadze, nakon ubacivanja Giorgija Kočorašvilija.

Novo vođstvo turskoj selekciji u 66. minutu donio je mladi as Reala, Arda Guler, koji je preciznim udarcem sa dvadesetak metara iskosa pogodio dalji ugao Mamardašvijevog gola.

Konačan rezultat postavio je, u sedmom minutu sudijske nadoknade, Kerim Akturkoglu.

Gruzija je, prethodno u sudijskoj nadoknadi, imala dvije velike šanse za izjednačenje, ali nije uspjela da ih realizuje.

U drugom meču te grupe, u 21 sat u Lajpcigu, sastaće se Portugal i Češka.

