Trka oslobođenja – Dabović i Pejović najbolji

Podgorica, (MINA) – Atletičar podgoričke Sparte Željko Dabović pobjednik je tradicionalne atletske trke Trofej Podgorice – memorijal Veliša Mugoša.

U konkurenciji atletičarki 17. put najbolja je bila Slađana Pejović iz AK Nikšić.

Dabović je u trci na 5.000 metara slavio u konkurenciji Marka Kavaje iz cetinjskog Lovćena i Miljana Kukuličića iz AK Zeta 2012.

Pejović je u trci seniorki na tri hiljade metara trijumfovala ispred Elzane Guberinić (Orion, Ulcinj) i Vesne Pavlićević iz ATK Podgorički maraton.

Najbrži junior na hiljadu i po metara bio je Nemanja Đurišić iz beranskog Lima, dok je u trci juniorki na hiljadu metara pobijedila Jovana Vučetić (AK Nikšić).

U konkurenciji pionira najbrži su bili članovi Nikšića Matija Bulajić i Sara Vučetić.

U trci veterana preko 60 godina pobijedio je Radovan Radulović (Subotica).

Najbrži rekreativci bili su Orlov Aleksandrovič (Rusija) i Ksenija Ražnatović (Podgorica).

U konkurenciji vojnika i policajaca pobijedili su Slavko Rakočević i i Veselin Petrušić (Nikšić).

Kod policajki slavila je Biljana Radunović.

Najbrži student bio je Marko Žižić (Podgorica).

Oktoih i Gimnazija Slobodan Škerović osvojili su prva mjesta u ekipnom plasmanu osnovnih i srednih škola.

Tradicionalna manifestacija, koja je održana 64. put u čast oslobođenja Podgorice, okupila je oko 400 takmičara.

Trka je organizovana na brdu Gorica, oko spomenika Partizanu borcu, na kružnoj stazi dugoj 600 metara.

Najmlađi učesnik manifestacije bio je Filip Pavlićević iz Podgorice, a najstariji Spaso Palovski iz Podgorice koji je 20. put uzastopno nastupio na trci.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS