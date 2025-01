Tripl-dabl Jokića

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su Filadelfiju 144:109, u jutros odigranom meču NBA lige.

Utakmicu je, 19. trip-dablom ove sezone, obilježio Nikola Jokić, koji je meč završio sa 27 poena, 13 skokova i deset asistencija.

U pobjedničkom timu istakao se i Džulijan Stroter sa 23, Kristijan Braun je ubacio 20, a poen manje Aron Gordon.

U ekipi Filadelfije najbolji je bio Tajris Meksi sa 28 poena i 10 asistencija.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Los Anđeles Lejkers – Vašington 111:88, Bruklin – Njujork 95:99, Toronto – Orlando 109:93 i Majami – Portland 107:116.

