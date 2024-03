Trijumf Lovćena u Nikšiću, Budućnost ubjedljiva protiv Berana

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena pobijedili su večeras u Nikšiću ekipu Sutjeske 36:29, u utakmici 13. kola SBBet Prve crnogorske lige.

Cetinjski tim je zabilježio 12. pobjedu i napravio veliki korak ka 11. tituli prvaka.

Ekipu trenera Filipa Popovića do pobjede vodili su Filip Krivokapić sa devet i Danilo Pajović sa sedam golova.

U domaćem sastavu bolji od ostalih bio je Blagoje Tomanović sa sedam, dok su po gol manje postigli Jakov Ćorović i Vladan Lončar.

Ulogu favorita opravdala je Budućnost, koja je u dvorani univerzitetskog Sportsko-kulturnog centra pobijedila Berane 31:18 (12:8).

Najefikasniji u pobjedničkom timu, na čijem se golu istakao Nikola Vukić sa 15 odbrana, bio je Edin Beharović sa deset golova.

U ekipi Berana bolji od ostalih bio je Đorđe Folić.

Za sjutra, u 19 sati u Bijelom Polju, zakazan je duel Jedinstva i Mornar 7, u ponedjeljak je na programu duel Partizana 1949 i Budvanske rivijere Budva.

Odgođena je utakmica između Brskova i Rudara.

