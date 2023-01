Trijumf Dabovića i Slađane Pejović

Podgorica, (MINA) – Član podgoričkog Atletskog kluba Sparta, Novljanin Željko Dabović i Slađana Pejović iz AK Nikšić, pobjednici su sportsko-turističke manifestacije Portonovi New Year’s Run.

Dabović je trku na pet kilometara pod reflektorima, u lijepom ambijentu rizorta Portonovi, istrčao za 16 minuta i 16 sekundi.

Kao drugoplasirani završio je Marko Kavaja iz cetinjskog Triatlon kluba (TK) Lovćen (16,46), dok je treći bio Dragan Jovanović iz TK Kotor (19,06).

Pejović, crnogorska olimpijka i rekorderka u više trkačkih disciplina, trijumfovala je u vremenu 18,52 minuita.

Ona je u generalnom plasmanu, u ukupnoj konkurenciji, imala treći rezultat.

Drugo mjesto osvojila je Ruskinja Jekatarina Savkina (19,30), dok je pobjedničko postolje u ženskoj konkurenciji kompletirala Andrea Valeska Korać iz TK Herceg Novi (21,29).

Trka na pet kilometara okupila je 100 takmičara, od kojih je njih 85 prošlo kroz cilj.

Glavnom događaju prethodila je dječija trka, koja je okupila više od stotinu učesnika.

Organizatori manifestacije bili su Triatlon klub X Herceg Novi i Portonovi rizort.

Direktorica marketinga i komunikacija Portonovi rizorta, Adriana Husić, kazala je da je manifestacija okupilo više stotina učesnika.

“Novogodišnja trka tradicionalno se održava u svijetu, a ove godine prvi put kod nas. Organizovali smo trku za najmlađe, ali i za one nešto starije. Najvažnije je da su svi uživali, a kada su djeca u pitanju i svi su bili pobjednici”, rekla je Husić.

Sekretar Triatlon kluba Herceg Novi Marko Tomašević

kazao je da je dan protekao pun osmjeha i veselih lica.

“Dječaci i djevojčice bili su podijeljeni u tri kategorije, a trčali su kroz cijeli rizort i pravili odličnu atmosferu. To je bila uvertira za trku seniora, koji su dva i po puta pretrčali rizort. To je bio fantastičan događaj”, rekao je Tomašević.

On je naglasio da je 85 takmičara istrčalo trku na pet kilometara.

“Drago mi je što sam imao priliku da među učesnicima vidim i poznata lica, atletičare Dabovića i Pejović, kao i brojne rekreatiovce koji su došli da se zabave i nadmeću”, rekao je Tomašević.

Menadžer Portonovi Trening studija Filip Vujadinović kazao je da je Novogodišnja trka još jedna uspješno organizovana sportska manifestacija u rizortu, nakon septembarskog Portonovi akvatlona.

“Veliko nam je zadovoljstvo što sam upriličili još jedan sportski događaj u našem rizortu. Veliki broj učesnika i veliko interesovanje čine nas zaista srećnim. Žao nam je što nijesmo mogli da omogućimo svima da učestvuju, ali se nadamo da ćemo ih ugostiti na nekoj narednoj sportskoj manifestaciji”, rekao je Vujadinović.

On je naglasio da ga raduje tako veliki odziv takmičara.

“Raduje me da su okrenuti zdravim stilovima života i da šalju dobru poruku mlađoj populaciji”, rekao je dugogodišnji karatista i karate reprezentativac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS