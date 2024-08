Trijumf crnogorskih rukometašica na SP u Kini

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobjedom je počela nastup na Svjetskom prvenstvu za igračice do 18 godina u Kini.

Generacija koju predvodi trener Tatjana Jeraminok savladala je danas u prvom kolu B grupe selekciju Angole (26:16).

Duel je bio izjednačen do 17. minuta (7:7), nakon čega je Crna Gora golovima Nine Ramusović, Sanje Andrijašević i maje Ceklić povela 10:7 u 21. minutu.

Na velikom odmoru prednost je iznosila četiri gola – 14:10.

Odlično su crnogorske rukometašice počele drugo poluvrijeme i poslije golova Elene Mitrović, Bojane Peličić i Ramusović povele 17:10 u 35. minutu, čime su trasirale put ka pobjedi.

U crnogorskoj selekciji deset igračica upisalo se u strijelce, a najefikasnija je bila Ramusović sa sedam golova, dok je Mitrović pet puta zatresla mrežu rivala.

Golman Teodora Rončević upisala je šest odbrana.

Naredni protivnik na Svjetskom prvenstvu, sjutra u osam sati po našem vremenu, biće Nigerija.

