Tekvondo savez: Stipendije za 12 takmičara

Podgorica, (MINA) – Tekvondo savez potpisao je danas stipendijske ugovore sa 12 takmičara, a za njihovo stipendiranje biće izdvojeno 19,8 hiljada EUR, saopšteno je iz te asocijacije.

Stipendijske ugovore potpisali su Zinedin Bećović, Anđela Berišaj, Vuk Vuletić, Vasilije Peruničić, Andrea Berišaj, Ognjen Komatina, Vasilije Nestorović, Arta Ismailaga, Sara Karja, Lana Baletić, Marko Vukčević i Amela Nuti.

Izbor stipendista utvrdila su stručna tijela Saveza, sportski direktor i Takmičarska komisija.

Odlučeno je i da se Mariji Nestorović dodijeli novčana nagrada u visini godišnje stipendije, za osvojeno prvo mjesto na pionirskom prvenstvu Evrope u Beogradu.

Predsjednik Tekvondo saveza, Predrag Drecun, kazao je da postoje šanse da Crna Gora ima predstavnika iz tekvondoa na Olimpijskim igrama u Parizu i da je sve podređeno da se one učine realnim i izvodljivim.

“Šanse postoje, borićemo se. Imamo dobre kandidate, dva zrela olimpijca. Imamo još puno talenata i djece koja će doći za njima. Sigirno da budućnost crnogorskog tekvondo nikada nije bila izglednija, pogotovo što se radi o mladim takmičarima”, rekao je Drecun agenciji MINA.

Govoreći o potencijalu crnogorskog tekvondo, on je podsjetio da je samo Bećović praktično senior, dok je Anđela Berišaj, iako nastupa u toj konkurenciji, još juniorka.

Drecun je kazao da su Ministarstvo sporta i mladih i Crnogorski olimpijski komitet prepoznali kvalitet i da očekuje da bar jednom crnogorskom takmičaru Olimpijske igre u Parizu neće ostati samo san.

“Daćemo sve od sebe da imamo dva predstavnika, po jednog u muškoj i ženskoj konkurenciji”, rekao je Drecun.

Bećović je ponovio da su Olimpijske igre san svakog sportiste i da vjeruje da je blizu njegovog ostvarenja.

“Ne bih rekao da imamo šanse da ne vidim sebe u Parizu. Radili smo i trenirali maksimalno, sve smo podredili tom uspjehu”, rekao je Bećović.

On je precizirao da plasman u Pariz vodi najmanje finale na kvalifikacionom turniru, koji je na programu počinje 7. marta.

“Biću sigurno konkurentan, iako će konkurencija biti izuzetna. Poštujem rivale, ali vjerujem u sebe”, zaključio je Bećović.

