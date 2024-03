Tekvondo savez: Crnogorski borci u Sofiji napadaju olimpijske vize

Podgorica, (MINA) – Sofija će za vikend biti domaćin evropskih kvalifikacija u tekvondou za plasman na Olimpijske igre u Parizu, na kojem će nastupiti i crnogorska reprezentacija, saopšteno je iz Tekvondo saveza.

Navodi se da će crnogorski tekvondo predstavljati Zinedin Bećović (do 68), Vasilije Peruničić (do 80), Andrea Berišaj (do 67) i Anđela Berišaj (preko 67).

Predvodiće ih treneri Balša Radunović i Vlado Stanišić.

Crnogorskim takmičarima za olimpijsku vizu neophodan je plasman u finale.

Crna Gora do sada nije imala predstavnika u tekvondou na Olimpijskim igrama.

Istorijski nastup tražiće u konkurenciji 130 takmičara, među kojima ima i evropskih i svjetskih šampiona i osvajača medalja sa najznačajnijih međunarodnih takmičenja.

“To je jedan od najznačajnijih nastupa naše seniorske reprezentacije. Očekivanja su velika i uprkos izuzetnoj konkurenciji nadamo se dobrom rezultatu”, saopšteno je iz stručnog štaba crnogorske reprezentacije.

Sjutra, prvog takmičarskog dana, na borilište će od crnogorskih takmičara samo Peruničić (do 80).

U nedjelju za olimpijsku vitu boriće se sestre Berišaj i Bećović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS