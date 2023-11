Takmičarkama Akademca zlatna i srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Članica podgoričkog Tekvondo kluba Akademac, Milena Šćepanović osvojila je zlatnu medalju, dok je Mira Jovanović bila srebrna na međunarodnom turniru Ilidža open u Sarajevu.

Šćepanović je trijumfovala u majstorskoj kategoriji 1.DAN, dok je Jovanović bila srebrna u kategoriji Geup 6-1.

“Zadovoljni smo ostvarenim rezultatom naših seniorki”, rekao je trener podgoričkog kluba Zoran Nedić agenciji MINA.

Turnir je okupio 538 takmičara i takmičarki iz 38 klubova.

