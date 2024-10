Takmičarima Akademca sedam medalja u Rumi

Podgorica, (MINA) – Tekvondo klub Akademac nastup na tradicionalnom međunarodnom turniru Imperium Pazova Open u Rumi završio je sa sedam medalja – jednom zlatnom, četiri srebrne i dvije bronzane.

U borbama, u A klasi, junior Lazar Popović (do 63) osvojio je bronzanu medalju, kao i kadet Kosta Bulatović (do 45).

U formama, u A klasi, seniorka Milena Šćepanović je bila srebrna, kao i juniorka Dora Vuković i kadetkinja Petra Ratković.

U višoj B klasi (2,1 grup), senirorka Mira Jovanović je osvojila zlatnu medalju, ispred klupske drugarice Sofije Musić koja je bila srebrna.

“Formašice su svojim rezultatima Akademcu donijele i dva pehara, za treća mjesta u A i B klasi”, saopšteno je iz tog tekvondo kluba.

Turnir je okupio 479 takmičara i takmičarki iz 50 klubova iz četiri države.

Akademac je nastupio sa sedam takmičara i takmičarki, a predvodio ih je trener Milovan Bulatović.

