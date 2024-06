Svjontek ponovo najbolja u Parizu

Podgorica, (MINA) – Poljska teniserka Iga Svjontek treći put uzastopno pobjednica je Rolan Garosa.

Ona je danas u Parizu, u finalnom meču, savladala Italijanku Jasminu Paolini 2:0, po setovima 6:2 i 6:1.

Vodeća svjetska teniserka do pobjede došla je nakon 68 minuta.

Svjontek je u Parizu, osim posljednje tri, trofej osvojila i 2020. godine.

Slavila je 2022. godine i na US Openu.

Italijanska teniserka plasmanom u finale ostvarila je najbolji rezultat na Grend slem turnirima u karijeri.

Za trofej u konkurenciji tenisera sjutra će igrati Španac Karlos Alkaras i Njemac Aleksander Zverev.

