Švedska reprezentativka pojačala Budućnost

Podgorica, (MINA) – Švedska reprezentativka Klara Monti Danijelson naredne sezone nosiće dres Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Ona je osmo pojačanje dvostrukog šampiona Evrope, čime je, kako je saopšteno, završeno formiranje tima za narednu sezonu.

Danijelson, koja ima 32 godine, igra na poziciji pivota.

U Budućnost stiže iz francuskog Šambreja, za koji je nastupala u posljednje tri sezone.

Prethodno je nosila dres švedskog Lugija, danskih klubova Randers i Esbjerg i njemačke Borusije.

Igrala je dvije sezone u EHF Ligi šampiona, a u posljednje tri u dresu Šambreja, nastupala je u drugom po kvalitetu evropskom takmičenju – EHF Evropskoj ligi.

Bila je u sastavu švedske reprezentacije na EHF Euro 2022 koje je održano u Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Danijelson je osmo pojačanje za narednu sezonu nakon što su ugovor potpisale crnogorske reprezentativke Đurđina Jauković, Jelena Despotović i Nina Bulatović, Ruskinja Valerija Kirdjaševa, Šveđanka Dženi Karlson, Francuskinja Aisatu Kujate i Norvežanka Sakura Hauge, koja brani za reprezentaciju Japana.

Ugovore su produžile crnogorske reprezentativke Armel Atingre, Ivona Pavićević, Ivana Godeč, Andrijana Popović, Tanja Ivanović, Anastasija Marsenić i Nađa Kadović i Bugarka Mari Plamenova Tomova.

U Budućnosti ostaće i djevojke koje su priključene iz filijale Rudara – Jelena Vukčević i Dunja Radević, a u narednoj sezoni prvom timu priključiće se i Nikolina Marković, Maša Kuzmanović i gomanka Marija Marsenić.

