Svečano zatvorene OI u Parizu

Podgorica, (MINA) – Svečanom ceremonijom na stadionu Francuska u Parizu nakon 19 dana takmičenja, završene su 33. ljetnje olimpijske igre (OI).

Igre je proglasio završenim predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bah.

Zastava olimpijskih igara predata je gradonačelnici Los Anđelosa Karen Bas, koji će 2028. godine biti organizator i domaćin Igara.

Ceremoniju je uveličao i američki glumac Tom Kruz, koji se spustio sa krova stadiona Francuska i i odnio olimpijsku zastavu u Los Anđeles..

Ceremonija se na kratko iz Pariza preselila u Los Anđeles, na čuvenu Venice beach, gdje su svoje numere izvodili su Red Hor Chilli Papers, Billie Eilish, Snoop Dogg i DR. Dre.

Plivač Leon Maršan, poslije tri sata došao je do stadiona, gdje je uz pomoć ostalih olimpijaca ugasio Olimpijski plamen.

Ragbista Antoan Dupon zastavu je predao francuskim paraolimpijcina i najavio Paraolimpijske igre, koje će početi 28. avgusta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS