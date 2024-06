Švajcarska i Škotska remizirali, Njemačka pobjedom do osmine finala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Švajcarske i Škotske igrali su večeras u Kelnu neriješeno 1:1, u utakmici drugog kola A grupe Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Švajcarska je, nakon starnog trijumfa protiv Mađarske, upisala prvi remi i praktično osigurala osminu finala.

Škotska je povela golom Skota Skota Mektomineja u 13. minutu.

Lopta je, nakon njegovog šuta, pogodila Fabijena Šera i prevarila švajcarskog golmana.

Konačan rezultat postavio je Džerdan Šaćiri, efektnim golom u 26. minutu.

U drugom meču te grupe Njemačka je u Štutgartu savladala Mađarsku 2:0 i kolo prije kraja takmičenja u A grupi osigurala nokaut fazu.

Domaćin šampionata, koji je na startu bio ubjedljiv protiv Škotske 5:1, do druge pobjede došao je golovima Džamala Musiale u 22. i Ilkaja Gindogana u 67. minutu.

Mađarska je i nakon drugog kola bez bodova, sa samo jednim postignutim i pet primljenih golova.

Bez pobjednika završen je duel B grupe, između Hrvatske i Albanije, koji su u Hamburgu igrali 2:2.

Obje selekcije osvojili su prve bodove na šampionatu, nakon što su na startu poražene od Španije, odnosno Italije.

Albanija je imala vođstvo na poluvremenu, sredinom nastavka dozvolila je rivalu da za samo dva minuta preokrene rezultat, a do boda došla je u petom minutu sudijske nadoknade. Vođstvo albanskoj selekciji donio je Ćazim Ljaći u 11. minutu.

Poravnao je u 74. Andrej Kramarić, a samo dva minuta kasnije Hrvatska je povela autogolom Klausa Đasule.

Đasula se još jednom upisao u strijelce, u sudijskoj nadoknadi i svojoj selekciji donio bod.

U drugom meču te grupe, sjutra u 21 sat, rivali će biti Španija i Italija.

Za sjutra su zakazani i dueli C grupe, u kojima će rivali biti Slovenija i Srbija (15.00), odnosno Danska i Engleska (18).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS