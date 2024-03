Šutović srebrna na Evropskom kupu u Poreču

Podgorica, (MINA) – Crnogorska džudistkinja Andrijana Šutović osvojila je srebrnu medalju na Evropskom kadetskom kupu u Poreču.

Šutović je na putu do finala u kategoriji do 70 kilograma eliminisala Matijanu Kairu Špoljar iz Hrvatske, Korinu Džidić iz Bosne i Hercegovine, Lusi Rulije iz Francuske i u polufinalu Austrijanku Klaru Prol.

U polufinalnoj borbi povrijedila je zglob i morala da odustane od finala i borbe sa Francuskinjom Ninom Mutebe.

Na Evropskom kadetskom kupu u Poreču nastuplio je 558 takmičara iz 23 države.

Šutović je nedavno na juniorskom Evropskom kupu u Podgorici bila bronzana.

