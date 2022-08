Sutjeska ubjedljiva protiv Dečića

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske pobijedili su danas u Nikšiću ekipu Dečića 3:0, u premijernom meču šestog kola Meridian Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Zvanični šampion do pobjede, treće ove sezone, došao je golovima Dragana Grivića u 15, Vuka Strikovića u 85. i Marka Matanovića u 89. minutu.

Dečić je doživio prvi poraz ove sezone, u kojoj je upisao i četiri trijumfa i poraz.

Poslije prvog poluvremena Jezero u Beranama, golom Vojina Pavlovića, u 43. minutu, vodi protiv Mornara 1:0.

U 20 sati počeće duel na stadionu Mitar Mićo Goliš, između Petrovca i Rudara.

Za nedjelju zakazani su dueli Jedinstva i Iskre u Bijelom Polju (19), odnosno tivatskog Arsenala i Budućnosti u Kotoru (20).

