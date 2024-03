Sutjeska u plej-ofu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Sutjeske pridružili su se ekipi Podgorice u plej-ofu NLB ABA druge lige.

Sutjeska je do plasmana među osam najboljih došla zahvaljujući pobjedi Spartaka protiv Pelistera

88:81.

Nikšićki tim sinoć je u Širokom Brijegu, u posljednjem kolu regularnog dijela, izgubio od Borca iz Banjaluke (83:75), pa je njegov nastavak takmičenja zavisio od duela Spartaka i Pelistera.

Spartak je tom pobjedom obezbijedio prvo mjesto u plej-ofu i najvjerovatnije zakazao dvomeč sa Sutjeska.

Sutjeska bi, ukoliko Podgorica u posljendjem kolu savlada Helios, završila na osmom mjestu i igrala protiv Spartaka, dok bi u slučaju trijumfa slovenačke ekipe završila kao sedma.

Plej-of počeće 10. aprila, a igraće se dvije utakmice.

Plasman među četiri najbolja izboriće ekipa koja u ukupnom skoru bude uspješnija u ta dva meča.

