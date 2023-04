Studentska liga rezultati – Šampion u četvrtfinalu sa prve pozicije

Podgorica, (MINA) – Branilac trofeja, Prirodno-matematički fakultet, kao prvoplasirani u A grupi izborio je nastup u četvrtfinalu Meridianbet Studentske košarkaške lige Crne Gore.

Zvanični šampion savladao je u posljednjem, petom, kolu ekipu Građevinskog fakulteta 48:46.

Pobjednika je odlučila trojka Đorđa Tatara uz zvuk sirene sa svoje polovine terena.

Prirodno-matematički fakultet je zbog boljeg međusobnog skora od ekipe Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje zauzeo čelnu poziciju u grupi A pred četvrtfinalne mečeve.

Građevinski fakultet bio je na pragu trijumfa, imao je tokom meča prednost i od 19 poena, ali je greškama u finišu dozvolio rivalu da se vrati u meč i pobijedi.

Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Tatar sa 15 poena.

U poraženom timu najbolji je bio Rakočević sa 23 koša.

U drugom meču A grupe Pravni fakultet je u direktnom duelu za plasman u nokaut fazu savladao ekipu Mašinskog fakulteta 43:31.

U grupi B nije bilo iznenađenja, važne pobjede ostvarili su Biotehnički fakultet protiv ekipe Studentski dom NK 96:72 i Elektrotehnički fakultet, koji je slavio protiv Medicinskog fakulteta 61:49.

U četvrtfinalu sastaće se Prirodno-matematički fakultet – Biotehnički fakultet, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje – Medicinski fakultet, Građevinski fakultet – Elektrotehninčki fakultet i Pravni fakultet – Ekonomski fakultet.

