Štraser pobijedio u Kicbilu, slavio nakon dvije godine

Podgorica, (MINA) – Njemački skijaš Linus Štraser pobijedio je u Kicbilu, u petom slalomu sezone Svjetskog kupa.

On je bio četvrti nakon prve vožnje, a do četvrte pobjede u Svjetskom kupu došao je nakon minut, 40 sekundi i 36 stotinki.

To je njegova prva pobjeda nakon dvije godine i slaloma na Sljemenu.

Vodeći nakon prve vožnje, Norvežanin Kristofer Jakobsen, bio je drugi sa 14 stotinki zaostatka.

Kao trećeplasirani završio je Švajcarac Danijel Jul sa 20 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

Austrijanac Manuel Feler imao je četvrto vrijeme, dok je peto mjesto zauzeo Britanac Dejv Rajding.

Feler je vodeći u plasmanu slaloma sa 395 bodova.

Štraser je drugi sa 208, dok je treći Norvežanin Atl Li Mekgrat sa 192 boda.

U generalnom poretku Svjetskog kupa prvi je Švajcarac Marko Odermat sa 1.156 bodova.

Francuz Siprien Sarazan je drugi sa 660, dok je treći Marko Švarc sa 464 boda.

