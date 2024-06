Stonoteniserima Luče četiri medalje u Sjevernoj Makedoniji

Podgorica, (MINA) – Stonoteniski klub osoba sa invaliditetom Luča nastup na 35. Sportskim igrama osoba sa tjelesnim invaliditetom u Sjevernoj Makedoniji završio je sa četiri medalje – jednom zlatnom i tri srebrne.

Zlatnu medalju osvojila je Samra Kojić, dok su srebrni bili Milijana Ćirković i Pjetro Paljušević.

Isto odličje osvojila je i ekipa u sastavu Ćirković, Paljušević i Dejan Bašanović.

Kojić je u spojenim kategorijama 1-5 (korisnik kolica), kao prvoplasirana izborila je polufinale, a u meču za zlatno odličje savladala je hrvatsku stonoteniserku 3:2.

Ćirković je u spojednim kategorijama 6-10, sa tri pobjede i porazom završila iza bugarske reprezentativke.

U klasi 6-8, Đuro Krivokapić je zaustavljen u grupi, dok je Paljušević takmičenje završio porazom u finalu od takmičara iz Bugarske.

Paljušević je prethodno bio prvi u grupi i bio ubjedljiv u četvrtfinalu i polufinalu.

Bašanoić je u klasi 9-10, bio prvi u grupi, ali je zaustavljen u četvrtfinalu i ostao bez medalje.

Ekipa je u finalu poražena od Hrvatske 3:2, nakon tri trijumfa, dva u grupi i jednog u polufinalu.

