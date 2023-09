Stjepčević, Petković i Belan sjutra za medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski boćarski reprezentativac Gracija Stjepčević plasirao se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva za mlade u Alžiru.

Nastup među osam najboljih izborio je pobjedom protiv predstavnika Francuske.

U četvrtfinalu discipline krug je i Igor Petković pobjedom protiv predstavnika Alžira.

Štafeta Igor Petković i Ilija Belan poraženi su od predstavnika Italije 42:41.

U disciplini precizno izbijanje, u disciplini U 18, Ilija Belan se odličnim rezultatom plasirao se u četvrtfinale i sjutra ga očekuje borba protiv predstavnika Alžira

U istoj disciplini, do 23 godine, Stjepčevic je kao prvoplasirani došao do četvrtfinala i sjutra će se boriti za medalju protiv predstavnika Tunisa

Stjepčević je u disciplini brzinsko izbijanje poražen od predstavnika Turske 40:37.

U istoj disciplini, do 18 godina, bez četvrtfinala ostao je i Igor Petković, koji je poražen od predstavnika Turske 35:25.

Sjutra, trećeg takmičarskog dana, nastavlja se borba u klasičnim disciplinama, kao i u preciznim izbijanjima do 18 i 23 godine.

