Stipendiraće 14 sportista, za stipendije rekordnih 88 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Atletski savez stipendiraće 14 atletičara, za šta će izdvojiti rekordnih 88,8 hiljada EUR, odlučio je Upravni odbor te asocijacije.

Stipendijske ugovore potpisaće Marija Vuković, Darko Pešić, Danijel Furtula, Kristina Rakočević, Slađana Perunović, Tomaš Đurović, Risto Drobnjak, Vesna Kljajević, Dragan Pešić, Ljiljana Matović, Amir Papazi, Ognjen Marsenić, Matija Vojvodić i Anabela Mujovi.

Listu kandidata za stipendiranje predložila je Komisija za dodjelu stipendija u skladu sa osnovnim kriterijumima, koju je Upravni odbor jednoglasno usvojio.

Komisija je predložila Upravnom odboru i da se Darku Pešiću, pored stipendije, dodijeli još po 400 EUR mjesečno za realizaciju plana i programa i to zaključno sa 31. julom, shodno njegovom planu i programu i najavi za učešće na Olimpijskim igarma u Parizu.

Saopšteno je da je Upravni odbor imao sluha za povećanje utrošaka sredstava za stipendije u odnosu na opredijeljena sredstva Ministarstva sporta za 2024. godinu za stipendije u iznosu od 70 hiljada EZR.

“Ukupni utrošak za stipendije će biti 88,8 hiljada EUR, cijeneći da na taj način ASCG doprinosi svim našim već dokazanim takmičarima i takmičarkama da u ovoj godini daju svoj maksimum. Godini koja je izuzetno zahtjevna i u kojoj imaju toliko značajnih međunarodnih takmičenja od Svjetskog prvenstva u dvorani u Glazgovu, Evropskog prvenstva u Rimu, do Olimpijskih igara u Parizu početkom avgusta”, navodi se u saopštenju Upravnog odbora.

UO je zaključio da će Komisija ASCG na kraju takmičarske godine napraviti analizu ostavrenih rezultata svih stipendista da li su u skladu sa programima koji su dostavili, ostavrili projektovane rezultate.

