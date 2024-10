Startuju Superlige odbojkaša i odbojkašica

Podgorica, (MINA) – EPCG Superlige odbojkaša i odbojkašica zvanično će početi sjutra, a u obje konkurencije prvo kolo obilježiće derbi mečevi.

U muškoj konkurenciji, prvu rundu otvoriće duel finalista prošlosezonskog plej-ofa, Budućnost Voleja i Budve, sjutra u 18 sati i 30 minuta u dvorani Morača.

U subotu rivali će u Bijelom Polju biti Jedinstvo i Sutjeska (20), dok će se dan kasnije u Baru sastati Mornar i Lovćen (20).

Na premijeri EPCG Superlige odbojkaša slobodna je ekipa Galeba.

Ligaški dio igra se dvokružno, po sistemu svako sa svakim, nakon čega će četiri najuspješnije ekipe formirati parove polufnala plej-ofa.

U ženskoj konkurenciji, sezona će početi utakmicama u Podgorici i Herceg Novom.

Morača će u dvorani Osnovne škole “Radojica Perović”, u 20 sati, ugostiti ekipu Jedinstva, a u istom terminu Albatros će u Igalo igrati sa ekipom Gimnazijalca.

Budva će prvi meč u novoj sezoni odigrati u subotu, u 18 sati, protiv Akademije.

Za ndjelju, u 18 sati, zakazan je duel gradskih rivala, Galeba i Luke Bar, dok će sat kasnije u Iaglu početi duel Herceg Novog i Budućnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS