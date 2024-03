Startuje Prvenstvo osnovnih škola Podgorice

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo osnovnih škola Podgorice biće odigrano od 11. marta do 22. aprila, a okupiće 21 podgoričku osnovnu školu, čije će se ekipe nadmetati u deset sportskih disciplina, saopšteno je iz Sekretarijata za sport Glavnog grada.

Navodi se da će Liga početi 11. marta turnirima u košarci za dječake i djevojčice, nakon čega će uslijediti nadmetanja u basketu, rukometu, odbojci, malom fudbalu, šahu, atletici, stonom tenisu, karateu i plivanju.

Koordinator takmičenja Miloš Stijepović kazao je da su oduševljeni odzivom škola za učešće u manifestaciji koja će biti održana 24. put.

“Prvenstvo će ove godine dobiti inostrani šmek jer je međunarodna škola United Kids International prijavila, prvi put, svoje sekcije za takmičenje. Očekujemo da će se u narednih mjesec i po u deset sportova nadmetati oko 1.500 djece, čime bi naš glavni cilj bio ispunjen, a to je da se što više djece uključi u sportske procese, da predstavljaju svoje škole, da se bore za pehare, ali prevashodno da se druže i budu fizički aktivni”, rekao je Stijepović.

On je pohvalio saradnju sa aktivima profesora fizičkog vaspitanja podgoričkih osnovnih škola, navodeći da bez njihovog angažmana i posvećenosti realizacija manifestacije ne bi bila moguća.

“Planiramo da finalne mečeve turnira u malom fudbalu održimo 22. aprila na kultnoj sportskoj lokaciji u našem gradu, Stadionu malih sportova, nakon čega će na istom mjestu biti upriličena Ceremonija na kojoj će naši poznati sportisti obradovati najuspješnije takmičare i ekipe i uručiti im zaslužene pehare i medalje”, rekao je Stijepović.

