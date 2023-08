Srebrnim vaterpolistima uručena rješenja o statusu perspektovnog sportiste

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, uručio je članovima kadetske vaterpolo reprezentacije rješenja o statusu perspektovnog sportiste.

Osvajači srebrne medalje na nedavno održanom Evropskom prvenstvu u Podgorici, na osnovu tog statusa, dobiće jednogodišnju stipendiju.

Lalošević i direktor Direktorata za sport Zoran Jojić prisustvovali su danas revijalnoj utakmici najtalentovanijih crnogorskih vaterpolista, koja je odigrana u Plavskom jezeru.

“To je bila prilika da favorizujemo vaterpolo i na sjeveru Crne Gore, ali i da ukažemo javnosti na ljepote Plavskog jezera”, poručio je ministar Lalošević.

Utakmici na Plavskom jezeru prisustvovao je i predsjednik Opštine Plav Nihad Canović sa saradnicima i predsjednik Skupštine Vaterpolo saveza Mirza Krcić.

