Španija prvi finalista EP

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Španije prvi su finalisti Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Španija je večeras u Minhenu, u polufinalnom meču, savladala Francusku 2:1 i nakon 12 godina ponovo izborila plasman u evropsko finale.

Francuska je povela u devetom minutu golom Kolo Muanija.

Izjednačio je Lamin Jamal u 21, a potpuni preokret donio je, četiri minuta, kasnije Dani Olmo.

Španija je peti put u finalu šampionata Evrope, a igraće za četvrti evropski trofej.

Prvak Evrope bila je 1964, 2008. i 2012, dok je 1984. godine izgubila finalni meč.

Rival Španiji u finalu biće bolji iz sjutrašnjeg duela Engleske i Holandije u Dortmundu.

