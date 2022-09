Španija i Francuska sjutra za trofej

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Španije i Francuske odigraće sjutra u Berlinu finalni meč 41. Evropskog prvenstva.

Biće to repriza finala šampionata u Litvaniji 2011. godine, u kojem je Španija bila uspješnija i slavila 98:85.

Španija će igrati za četvrtu, a Francuska za drugu titulu prvaka Evrope.

Španska selekcija je, osim 2011, prvak Evrope bila i 2009. i 2015. godine.

Veliko finale igrala je i 1935, 1973, 1983, 1999, 2003. i 2007. godine, ali je morala da se zadovolji srebrnim odličjem.

Francuska je šampionski trofej osvojila samo jednom – 2013. u Sloveniji, pobjedom u finalu protiv Litvanije 80:66.

Šampionat je sa srebrnim odličjem, osim 2011, završila i 1949. godine.

Španija je, kao prvoplasirana sa četiri pobjede i porazom, završila takmičenje u A grupi.

Savladala je Bugarsku 114:87, Gruziju 90:64, Crnu Goru 82:65 i Tursku 72:69, a jedini poraz doživjela je od Belgije 83:73.

Na putu do finala eliminisala je Litvaniju 102:94, Finsku 100:90 i u polufinalu Njemačku 96:91.

Francuska je u B grupi bila treća sa tri trijumfa i dva poraza.

Bila je bolja od Litvanije 77:73, Mađarske 78:74 i Bosne i Hercegovine 81:68, dok je poražena od Njemačke 76:63 i Slovenije 88:82.

U nokaut fazi, nakon produžetaka, slavila je protiv Turske 87:86 i Italije 93:85, dok je u polufinalu bila ubjedljiva protiv Poljske 95:54.

Finalni meč na programu je sjutra u 20 sati i 30 minuta.

Za treće mjesto, u 17 sati i 15 minuta, igraće Njemačka i Poljska.

