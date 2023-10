Spaić i Rajković najbolji

Podgorica, (MINA) – Miloš Spaić i Maja Rajković najbolji su atletičari 53. prvenstva Crne Gore u atletici za osobe sa invaliditetom u Podgorici.

Spaić je pobijedio u bacanju kugle, u spojenim kategorijama F 11/13, hicem od deset metara i 70 centimetara.

Taj rezultat po tablicama Svjetske paraatletske federacije vrijedi 662 boda.

Kao drugoplasirani završio je Milos Ranitović (9,57), dok je treći bio Vlado Terić (6,38).

Debitovao je Radovan Džuver hicem od 4,22 metra.

Rajković je u bacanju koplja, kategorija F34/54/57, do trofeja došla sa rezultatom 13,10 metara.

Taj rezultat po tablicama vrijedi 564 boda.

Paraolimpijka Marijana Goranović kuglu je bacila 6,20, a disk 19,44 metra (369 poena).

U bacanju diska, u kategoriji F 11/13, najbolji je bio Nikola Nikolić sa rezultatom 31,53 metra, koji po tablicama vrijedi 603 boda.

Kao drugoplasirani završio je Miloš Ranitović (23,75), dok je treći bio Vlado Terić (16,54).

U bacanju kugle iz specijalizovane stolice – kategorije F34, 54, 57 pobijedio je Radmilo Baranin sa rezultatom 8,91 metar.

Na drugom mjestu završio je Senad Husovic (7,98), treći je bio Mersad Murić (6,70), a četvrti Nedžad Pepić (6,57).

U istoj kategoriji, u bacanju koplja, najbolji je bio Danilo Gojković (19,28), ispred Husovića (18,16) i Vladana Nikolića (17,65).

Šampionat je okupio 20 atletičara koji su se nadmetali u kategorijama 11-13 (osobe bez i sa smetnjama vida), 40-47(osobe niskog rasta i osobe sa amputacijom) i 51-57 (osobe sa povredom kičme).

Organizatori mitinga, koji je održan na poligonu Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica, bili su Paraolimpijski komitet i Savez slijepih Crne Gore, uz tehničku podršku Atletskog kluba osoba sa invaliditetom Vihor.

