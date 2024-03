Spaić bronzani na Gran priju u Jezolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bacač kugle Miloš Spaić kao trećeplasirani završio je nastup na Gran pri mitingu u italijanskom Jezolu.

Do bronzanog odličja u kategoriji F11 (osobe bez vida) došao je hicem od deset metara i 88 centimetara.

Spaić, koji je i prošle godine bio bronzani u Jezolu, svoj najbolji današnji rezultat bacio je u drugoj seriji.

U ostalim serijama ostvario je rezultate 10,58; 10,81; 10,64 i 10,74, dok je u posljednjem pokušaju prestupio.

Pobijedio je Hrvat Miljenko Vučić (12,21), dok je srebrni bio Grk Elefterios Ziguras (11,57).

U kategoriji F11 nastupilo je deset bacača kugle.

Spaić je Jezolu zvanično počeo takmičarsku sezonu, u kojoj ga očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu u japanskom Kobeu i borba za paraolimpijsku vizu.

Nastup Spaića, koji je u Jezolu otputovao u pratnji trenera Igora Tomića, finansira se po programu POK za 2024. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

