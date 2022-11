SP rezultati – Engleska i SAD bez golova

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Engleske i Sjedinjenih Američkih Država igrali su večeras u Dohi 0:0, u utakmici drugog kola B grupe Svjetskog prvenstva u Kataru.

To je prvi remi engleske selekcije na šampionatu, nakon ubjedljivog trijumfa protiv Irana 6:2.

Američki fudbaleri osvojili su drugi bod, nakon što su i sa Velsom igrali neriješeno (1:1).

Pobjedu su ranije danas u B grupi ostvarili fudbaleri Irana, koji su u Dohi slavili protiv Velsa 2:0 i uključili se u trku za osminu finala.

Iran je poveo golom Ruzega Češmija u devetom minutu sudijske nadoknade vremena.

Konačan rezultat, dva minuta kasnije, postavio je Ramin Razajan. Iran je zatresao mrežu i u 16. minutu, ali je pogodak Alija Golizadeha poništen zbog ofsajda.

Vels je od 86. minuta igrao sa igračem manje, nakon što je zbog prekršaja van šesnaesterca isključen golman Velsa Vejn Henesi.

Sudija Eskobar je prvo pokazao samo žuti karton, ali je nakon odgledanog snimka preinačio odluku. Henesi je do tog trenutka bio najbolji u selekciji Velsa i sa nekoliko odbrana spriječio Iran da povede.

Bez pobjednika završen je i duel A grupe, između Holandije i Ekvadora, koji su igrali 1:1.

Holandija, koja je na startu slavila protiv Senegala, povela je golom Kodija Gakpa u šestom minutu.

Napadač PSV Ajndhovena upisao je drugi pogodak na šampionatu.

Izjednačio je Ener Valensija u 49. minutu.

To je golgeteru Fenerbahčea treći pogodak na prvenstvu, čime je preuzeo čelnu poziciju na listi strijelaca.

Ekvador je bio blizu i preokreta, nakon šuta Gonsalo Plata, ali se ispriječila prečka.

Domaćin šampionata, Katar već poslije drugog kola ostao je bez šansi da se bori za osminu finala.

Katar je u Dohi poražen od Senegala 3:1 i upisao drugi poraz.

Na otvaranju prvenstva izgubio je od Ekvadora 2:0.

Senegal su do prvog trijumfa na šampionatu vodili Bulaje Dia u 41, Famara Dideiu u 48. i Bamba Dieng u 84. minutu.

Jedini pogodak za Katar postigao je Muhamed Muntari u 78. minutu.

To je prvi pogodak Katara na šampionatima svijeta.

Šampionat će biti nastavljen sjutra utakmicama drugog kola u grupama C i D. Sastaće se:

Grupa C

Poljska – Saudijska Arabija (14)

Argentina – Meksiko (20)

Grupa D

Tunis – Australija (11)

Francuska – Danska (17)

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS