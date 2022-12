SP Katar – Francuska i Argentina sjutra za trofej

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Francuske i Argentine odigraće sjutra na Lusail stadionu u Doji finalni meč Svjetskog prvenstva u Kataru.

Francuska, koja brani titulu, četvrti put igraće finale šampionata svijeta.

Šampionski trofej osvajala je 1998. i 2018, dok je 2006. godine izgubila finalni meč.

Priliku da u Kataru brani titulu izborila je sa pet pobjeda i porazom.

Kao prvoplasirana u D grupi, sa dva trijumfa i porazom, plasirala se u nokaut fazu.

Savladala je Australiju 4:1 i Dansku 2:1, a jedini poraz doživjela je od Tunisa 1:0.

U osmini finala eliminisala je Poljsku 3:1, u četvrtfinalu Englesku 2:1, a meč za trofej izborila je pobjedom protiv Maroka 2:0.

Za treći trofej igraće i Argentina, koja će šesti put biti akter finalnog meča.

Prvak svijeta bila je 1978. i 1986, a planetarno finale igrala je i 1930, 1990. i 2014. godine.

Argentina je u Kataru, nakon startnog poraza od Saudijske Arabije, upisala pobjede protiv Meksika (2:0) i Poljske (2:0) i kao prvoplasirana u C grupi izborila nokaut fazu.

U osmini finala eliminisala je Australiju 2:1, dok je u četvrtfinalnom meču bila bolja od Holandije nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca (4:3, 2:2).

Mjesto u finalu izborila je pobjedom u polufinalnom duelu protiv Hrvatske 3:0.

Finalisti Svjetskog prvenstva u Kataru na šampionatu u Rusiji, prije četiri godine, bili su rivali u meču osmine finala, u kojem je francuska selekcija slavila 4:3.

U prijateljskim mečevima uspješnija je Argentina – 2009. slavila je 2:0, a dvije godine ranije 1:0.

Finalni meč na Lusail stadionu, koji je zakazan za 16 sati, biće ujedno i okršaj Lionela Mesija i Kilijana Mbapea za titulu najboljeg strijelca.

Oba igrača uoči finala postigla su po pet golova.

